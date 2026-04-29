Assetto Corsa Rally und FIA kooperieren

505 Games und Supernova Games Studios gaben die Partnerschaft mit KUNOS Simulazioni bekannt. "Assetto Corsa Rally" (ACR) wurde von der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) als exklusive offizielle Plattform für einen neuen internationalen Rally-Esports-Wettbewerb ausgewählt: die FIA Esports Global Rally Tour.

Diese neue Initiative, die von FIA-Präsident H.E. Mohammed Ben Sulayem vorangetrieben wird, erhielt Unterstützung aus allen FIA-Regionen. Sie umfasst Online-Qualifikationsrunden sowie regionale Shootouts und markiert einen Meilenstein in der Entwicklung des Rally-E-Sports. Ziel der FIA ist es, künftige Generationen zu inspirieren und die weltweite Beteiligung am Motorsport zu verdoppeln.

Die FIA Esports Global Rally Tour bietet ein mehrstufiges Wettbewerbsformat, bei dem tausende von euch weltweit die Möglichkeit haben, in einer strukturierten Meisterschaft anzutreten.

Ab dem 12. Mai werden in einer globalen Online-Qualifikation auf Assetto Corsa Rally 56 Fahrer weltweit ausgewählt: 16 aus Europa (Nord und Süd kombiniert) und jeweils 8 aus den anderen fünf Regionen MENA, Nordamerika, Südamerika, Asien-Pazifik und Afrika.

Nach der Qualifikationsphase folgt der Wettbewerb in regionalen Shootouts im K.-o.-Format mit Viertelfinale, Halbfinale und einem Finale.

Die Serie beginnt am 23. Juni mit dem regionalen Shootout für Asien-Pazifik während der FIA-Konferenz in Macau.

Das europäische regionale Shootout folgt vom 16. bis 18. Oktober in Frankfurt im Rahmen der SimRacing Expo.

Termine und Orte für die restlichen regionalen Shootouts werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Aus dieser Phase qualifizieren sich die 16 Fahrer für das Finale der FIA Esports Global Rally Tour. Dieses findet während der FIA Awards Week im Dezember in Shanghai statt, wo ihr um internationale Anerkennung und einen Platz auf der globalen E-Sports-Bühne kämpft.

Die Meisterschaft endet am 12. Dezember 2026 während der FIA-Preisverleihung, bei der die zwei besten Fahrer in einem Grand Final live auf der Bühne gegeneinander antreten.

"Eine der Prioritäten der FIA ist es, den Bereich E-Sports zu entwickeln und sein wachsendes Publikum mit unseren nationalen Sportbehörden auf der ganzen Welt zu verbinden. Die FIA Esports Global Rally Tour verkörpert diese Vision. Rallyesport geniesst Popularität, und ich freue mich, den Umfang unserer Esports-Wettbewerbe – die sich bisher auf Rundstreckenrennen konzentrierten – auf die Disziplin Rallye auszuweiten. Wir erwarten, dass tausende von euch auf Assetto Corsa Rally antreten, um ihr Talent vor allen FIA-Weltmeistern in Shanghai zu zeigen."

Niroshan Pereira, Präsident der FIA Esports Kommission

"Die Auswahl durch die FIA als offizielle Plattform für einen globalen Rally-E-Sports-Wettbewerb dieser Grössenordnung ist ein Bestätigungsschritt für Assetto Corsa Rally und die bisherige Arbeit von Supernova Game Studio. Obwohl sich das Spiel noch in der Early-Access-Phase befindet, gilt es bereits als einer der Bezugspunkte innerhalb der Rally-Sim-Racing-Landschaft."

Mauro Notarberardino, Studio Director bei Supernova Games Studio

"Assetto Corsa Rally" ist derzeit im Early Access auf Steam verfügbar.