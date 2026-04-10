Asterfel startet Playtest noch im April

Fraktionen kämpfen um die Zukunft dieser gespaltenen Nation — wie werdet ihr ihr Schicksal gestalten? Das Team von Mysteria Studio hat den kommenden Playtest für ihr Dark-Fantasy-ARPG "Asterfel" angekündigt, der am 17. April beginnt und während des Steam Medieval Fest präsentiert wird. Dies ist eure erste Chance, die offene Welt von Asterfel zu erkunden, verschiedene Kampfstile zu testen und die Feinde zu erschlagen, die die Insel terrorisieren.

"Asterfel" ist ein kommendes Third-Person-ARPG, das von RPGs der frühen 2000er Jahre inspiriert wurde. Ihr findet euch schiffbrüchig auf der Inselnation Asterfel wieder: eine Insel, die von der Gier eines Königs geplagt wird. Jede Handlung, die ihr vornehmt, beeinflusst euer Schicksal sowie das Schicksal der Insel. Wählt, welcher Fraktion ihr euch anschliesst, erfahrt durch geschichtsreiche Quests mehr über die Welt um euch herum und stählt euch, um Asterfel von den Schrecken zu befreien, die das Land heimsuchen.

Merkmale des Spiels

**Eine verfluchte Insel, geformt von Gier*** – Belagert von Konflikten haben die magischen Minen des Königs mutierte Schrecken aufgewühlt und einen alten Gott aus seinem Schlummer geweckt. Natur und Magie sind unberechenbar geworden, und Tote kriechen aus ihren Gräbern, um Unheil anzurichten.

Drei Fraktionen, eine geteilte Nation – Drei Fraktionen herrschen über die gespaltene Insel Asterfel: die Crown Wardens, die rebellischen Kindred und die magischen Scholars. Wählt, mit wem ihr zusammenarbeitet, oder leiht allen euer Schwert, während ihr über euren Weg entscheidet.

Lasst Stahl und Magie euren Weg weisen – Ein tiefgehendes Kampfsystem ermöglicht es euch, Schwerter, Bögen oder magische Runen zum Wirken von Zaubern zu führen. Ob aus der Nähe oder der Ferne, bestreitet Kämpfe auf eure Weise. Mischt euren Spielstil und verbessert eure Fähigkeiten, um die Widrigkeiten zu überwinden.

Wählt euer eigenes Schicksal – Ihr seid ein Schiffbruchüberlebender, neu in Asterfel. Nehmt Quests an, schliesst euch Fraktionen an, sammelt Ressourcen und fertigt eure eigene Ausrüstung an.

Eine Welt, die sich wehrt – Entdeckt karge Landschaften, dichte Dschungel und antike Ruinen, in denen hinter jeder Ecke Schrecken lauern. Je weiter ihr reist, desto schwieriger werden die Feinde.

Seid ihr bereit, die Dark-Fantasy-Welt von "Asterfel" zu betreten? Der Playtest beginnt am 17. April 2026.