Astral Ascent: Heute erschienen

Das französische Indie-Studio Hibernian Workshop hat heute "Astral Ascent" für PC/Mac/Linux und Nintendo Switch veröffentlicht. In diesem blitzschnellen Rogue-Lite-Spiel führt ihr ein Team von vier einzigartigen Helden an, die in einer modernen Fantasy-Pixelwelt gegen zwölf mächtige Bosse, die Zodiacs, kämpfen müssen.

"Astral Ascent" befindet sich seit April 2022 im Early Access und hat sich schnell zu einem der am höchsten gelisteten Rogue-Lite-Indiespiele auf Steam entwickelt. Das Spiel hat es geschafft, 92% "sehr positive" Bewertungen zu erhalten, und dieses 1.0-Update fügt drei neue Zodiac-Bosse hinzu, denen man sich stellen muss, einschliesslich eines Endbosses mit zwei herausfordernden Phasen, und ein Haupt-Soundtrack-Thema von Komponist Dale North ("River City Girls", "Wizard of Legend") und Sängerin Emi Evans ("Nier", "Dark Souls").

Ihr kreiert eure eigenen Spielstile, indem ihr Hunderte von Zaubern freischaltet, die stark angepasst werden können. Dann könnt ihr diese nutzen, um herausfordernde Gegner in einer wunderschön handgefertigten Welt zu besiegen.