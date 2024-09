Astro Bot: DLCs bestätigt

Entwickler Team Asobi hat mittlerweile in der Famitsu bestätigt, dass DLCs für "Astro Bot" in der Mache sind. Sie sollen noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Wir erfahren sogar schon ungefähr, auf welche Erweiterungen wir uns freuen dürfen. So sind etwa neue Levels und Speed Run Stages geplant. Genauere Details dazu gibt es bisher leider noch nicht.

"Astro Bot" ist die Fortsetzung des hochgelobten und kostenlos auf jeder PS5 vorinstallierten Spiels "Astro’s Playroom". Astro Bot besitzt dabei diverse neue Fähigkeiten und trifft auf zahlreiche ikonische Gaststars aus den verschiedensten PlayStation-Epochen.

"Astro Bot" erscheint am 6. September exklusiv für PS5.