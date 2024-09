Astro Bot: Erster Blick hinter die Kulissen

Team Asobi gewähret uns erstmals einen Blick hinter die Kulissen von "Astro Bot". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über zwei Minuten lang ein intimer Einblick in die Entstehung von "Astro Bot" geboten. Das Material hat dabei den Titel "Crafted Gameplay". Mitglieder von Team Asobi sprechen in diesem Kontext unter anderem darüber, was es braucht, damit sich ein Plattformer gut anfühlt. Szenen aus dem Spiel gibt es natürlich auch zu sehen.

"Astro Bot" ist die Fortsetzung des hochgelobten und kostenlos auf jeder PS5 vorinstallierten Spiels "Astro’s Playroom". Astro Bot besitzt dabei diverse neue Fähigkeiten und trifft auf zahlreiche ikonische Gaststars aus den verschiedensten PlayStation-Epochen.

"Astro Bot" erscheint am 6. September exklusiv für PS5.