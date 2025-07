Astro Bot: Neue kostenlose Erweiterung

Das charmante und vielfach als Spiel des Jahres 2024 ausgezeichnete Action-Abenteuer "Astro Bot" erhält ab sofort eine weitere kostenlose Erweiterung. Sage und schreibe fünf neue Level finden als Teil der "Teuflische Leere"-Galaxie ihren Weg ins Spiel und stellen den knuffigen Astro vor allerhand Herausforderungen. Aber es würde ja mit dem Teufel zugehen, wenn unser tollkühner Held diesen nicht gewappnet wäre. Für den Abschluss der Galaxie deuten die Entwickler von Team Asobi zudem eine coole Überraschung an.

Darüber hinaus wird es in den neuen Levels auch neue Spezial-Bots geben. Unter anderem gesellt sich Atsu aus dem am 2. Oktober exklusiv für PlayStation 5 erscheinenden "Ghost of Yōtei" zu Astros illustrer Bot-Riege. Ein passender Zeitpunkt, schliesslich wird heute Abend um 23 Uhr MESZ auf den PlayStation-Kanälen auf YouTube und Twitch live eine State of Play ausgestrahlt, die sich ganz allein um das Open-World-Action-Adventure von Sucker Punch Productions dreht.