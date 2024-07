Astro Bot: Limited Edition DualSense Wireless-Controller angekündigt

Am 6. September erscheint "Astro Bot" von Team Asobi exklusiv für PlayStation 5. In dem charmanten Action-Abenteuer bereisen Spieler in der Rolle des titelgebenden Helden über 50 Planeten, um Astros knuffige Bot-Kumpel zu befreien. Dabei sammelt "Astro Bot" viele unterschiedliche kreative Power-Ups ein, die er gegen zahlreiche Gegner einsetzt.

Zudem trifft "Astro Bot" auf seiner Reise einige aus dem PlayStation-Universum bekannte Charaktere in Bot-Form. Eine wichtige Rolle während des Abenteuers spielt auch der "Dual Speeder", ein besonderer DualSense Wireless-Controller, mit dem Astro unter anderem die Planeten anfliegt.

Heute gab Nicolas Doucet, Studio Head von Team Asobi, bekannt, dass Spieler passend dazu auch eine Astro Bot Limited Edition des DualSense Wireless-Controllers im Stil des Dual Speeders aus dem Spiel erwerben können. ​​Das Design des Controllers zeichnet sich durch die für Astro typischen blauen Akzente an den Griffen und Tasten, eingravierte Sci-Fi-Linien sowie das charakteristische verspielte Augenpaar auf dem Touchpad aus.