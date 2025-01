Astro Bot: Neues Speedrun-Level gesichtet

Im Rahmen des PlayStation Tournaments in London debütierte am Wochenende ein neues Speedrun-Level in "Astro Bot". Bewegte Bilder daraus gibt es natürlich auch zu sehen.

Hier zeigt man über vier Minuten lang Gameplay aus dem neuen Speedrun-Level in "Astro Bot". Bisher ist noch unklar, ob und wann es per Update auch für das reguläre Spiel ergänzt wird, aber wir hoffen einfach mal, dass es nicht so furchtbar lange dauert.

"Astro Bot" ist die Fortsetzung des hochgelobten und kostenlos auf jeder PS5 vorinstallierten Spiels "Astro’s Playroom". Astro Bot besitzt dabei diverse neue Fähigkeiten und trifft auf zahlreiche ikonische Gaststars aus den verschiedensten PlayStation-Epochen.

"Astro Bot" erschien am 6. September 2024 exklusiv für PS5.