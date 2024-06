Astro Bot mit vielen Überraschungsauftritten

Sind wir mal ehrlich, die Enthüllung von "Astro Bot" beim vergangenen State of Play war, nach den ganzen Gerüchten im Vorfeld, nicht gerade die grösste Sensation der Videospielgeschichte. Jetzt gibt es allerdings erste inhaltliche Informationen zu dem Projekt, die aufhorchen lassen.

So ist einer Listung zu entnehmen, dass es über 150 Überraschungsauftritte von Figuren aus der rund 30jährigen PlayStation-Geschichte in "Astro Bot" geben wird. Dies ist eine Weiterentwicklung zum Vorgänger, der seinerzeit schon als Hommage an die PlayStation-Marke empfunden wurde.

"Astro Bot" ist die Fortsetzung des hochgelobten und kostenlos auf jeder PS5 vorinstallierten Spiels "Astro’s Playroom". Astro Bot besitzt dabei diverse neue Fähigkeiten und trifft auf zahlreiche ikonische Gaststars aus den verschiedensten PlayStation-Epochen.

"Astro Bot" erscheint am 6. September exklusiv für PS5.