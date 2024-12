Astro Bot: Wunderwinterland

In "Wunderwinterland" erwartet Spieler ein neues, winterliches Update mit dem knuffigen Robo-Helden. Der genaue Inhalt ist aber – passend zu Weihnachten – noch eine Überraschung. Es sei aber verraten, dass es ein Level voll mit leichtgängigem Spass, Geschenken, klingelnden Glöckchen und brandneuen Spezial-Bots geben wird.

Die Erweiterung wird in der Nacht auf Freitag, den 13. Dezember, ab 3:00 Uhr (CET) kostenlos zur Verfügung stehen. Parallel dazu finden "The Game Awards" in Los Angeles statt, bei denen "Astro Bot" unter anderem für das Spiel des Jahres nominiert ist.