Astro Duel 2 erscheint für die Switch und PC

"Astro Duel 2", das Koop- und kompetitives Arenakampfspiel von Entwickler Wild Rooster, das die Grenze zwischen Top-Down-Weltraum-Shooter und Plattform-Kampfspiel verwischt, wird am Donnerstag, den 7. März 2024, für Nintendo Switch und PC veröffentlicht.

Landet im Echo-System und erlebt den Rausch der Luftkämpfe in Kombination mit rasantem Präzisions-Platforming. Übernimm den Pilotensitz eines Nano Fighters und fliege zu den Sternen, um mit einem geladenen Arsenal aus Kanonen, Lasern und Raketen Verbrecher und andere widerwärtige Gestalten zu eliminieren.

Fliegt in Schwerkraftzonen, um an Bodenkämpfen teilzunehmen, und setze Schrotflinten, Gewehre, Granaten und mehr ein. Kämpfe im lokalen Mehrspielermodus gegen bis zu sechs Mitstreiter oder bilde ein Team, um allein oder in einer Gruppe von bis zu drei Spielern im Bounty-Modus auf Beutejagd zu gehen.