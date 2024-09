Survival Game Astrobotanica angeteasert

Während viele Survival-Spiele uns auf verschiedene lebensfeindliche Planeten ausserhalb der Erde schicken, wird in dem PC-Spiel "Astrobotanica" von Space Goblin Studio der Spies umgedreht. Dort landen wir nämlich als "Alien" auf der Erde von vor 300'000 Jahren, und müssen in der für unser blau häutiges Dasein schwierigen Umgebung überleben. In einem Teaser-Video könnt ihr einen ersten Blick auf dieses amüsante Szenario werfen:

Als Xel finden wir uns auf der Erde wieder, die gerade im Mittelpaläolithikum, der Mittel-Steinzeit, steckt. Unsere Aufgabe ist es, Pflanzen zu finden, dessen Samen auf unserem heimischen, von einer ökologischen Katastrophe bedrohten Planeten, angepflanzt werden sollen. Neben gefährlichen Tieren werden wir auch auf freundliche Neandertaler stossen, von denen wir die Grundlagen ihrer Sprache lernen werden. Im Austausch für Hilfe bei Krankheiten und Verletzungen, erhalten wir von ihnen Werkzeuge und Materialien, die wir zum Überleben benötigen. Auf Gameplay-Ebene wissen wir bereits, dass es Fortschritt-Systeme in den Feldern "planetary knowledge, research, investigation, management, adaptation and learning" geben wird, dessen Anfangsbuchstaben aneinandergereiht "primal" ergeben, was wiederum dem deutschen Präfix "Ur" entspricht.

Los gehen soll es 2025 erst einmal mit einer "Early Access"-Phase.