Astromeda angekündigt

Liran Kamisa kündigt "Astromeda" an. Ein erster Trailer bietet bewegte Bilder zu dem Projekt.

"Astromeda" ist ein Mix aus Echtzeit- und Rundenämpfen und lässt uns in eine faszinierende Welt mit liebenswerten Charakteren und innovativen Spielmechaniken eintauchen. Es erzählt die Geschichte eines ausserirdischen Bakteriums, welches auf die Erde gelangt, nachdem ein Asteroid das Leben ausgelöscht hat. Besagtes Bakterium assimiliert die DNA von Menschen und Tieren, was zu einer neuen Bakterienkolonie führt, die am Ende die Erde bewohnt. Einige Jahre später wird die Erde wieder bewohnbar und vier Überlebende kehren zurück, ohne zu wissen, was sie erwartet.

"Astromeda" ist für PS4, PS5, Switch und den PC in Entwicklung, aber aktuell unterminiert.