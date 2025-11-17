Astroneer auch für PS5

Publisher und Entwickler System Era Softworks hat eine PS5-Portierung von "Astroneer" in Aussicht gestellt. Auf deren Veröffentlichung müssen wir auch gar nicht lange warten.

Demnach wird "Astroneer" schon ab 20. November auch für die aktuellste Sony-Konsole erhältlich sein. Besitzer der PS4-Version freuen sich über eine kostenlose Upgrade-Möglichkeit. Die PS5-Version des Sandbox-Adventures läuft dabei in nativer 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde. Ausserdem werden die Features des DualSense-Controllers unterstützt.

Einen durchaus witzigen Trailer zur PS5-Umsetzung von "Astroneer" gibt es sogar schon jetzt zu sehen. Darin betont man die zentralen Features und es wird auch Gameplay gezeigt.

"Astroneer" ist bereits für PS4, Xbox One, Switch und den PC erhältlich.