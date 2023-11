Die Ikone ist zurück: Der Atari 2600+

Plaion und Atari gaben gemeinsam stolz bekannt , dass das der Atari 2600+ - eine moderne, originalgetreue Nachbildung der Konsole, die 1980 erstmals erschien, erhältlich ist!

Um die Markteinführung zu feiern und die anhaltende Unterstützung für den Atari 2600+ zu zeigen, kündigt Atari drei neue Zubehörteile für die Konsole an: das CX78+ Gamepad (unterstützt 7800-Spiele mit zwei Tasten), ein eigenständiges CX30+ Paddle Pack und ein Verlängerungskabel für das Zubehör. Ausserdem werden ab Anfang 2024 vier weitere 7800/2600-Spiele auf den Markt kommen. Weitere Details zur Verfügbarkeit im Handel folgen in Kürze.

Für unsere Retro-Enthusiasten, die überprüfen möchten, ob ihre Sammlung mit dem Atari 2600+ kompatibel ist, kann Plaion nach gründlichen Tests eine Kompatibilitätsrate von 99% bei knapp 600 getesteten Spielen bestätigen. Eine aktualisierte Kompatibilitätsliste findet ihr auf Atari.com.

Das Atari 2600+ kommt mit zehn der bekanntesten Videospiele in der Geschichte von Atari auf den Markt, darunter "Adventure" und "Missile Command". Das Atari 2600+ wurde mit moderner Technologie entwickelt, um das ursprüngliche Atari 2600 Videospielsystem mit vier Schaltern authentisch zu reproduzieren. Für alle, die das Spielerlebnis der 70er und 80er Jahre nachempfinden möchten, liegt dem Atari 2600+ der CX40+ Joystick-Controller bei, der in Grösse und Layout dem originalen 2600 Joystick-Controller entspricht und so für einen Hauch von Nostalgie sorgt.