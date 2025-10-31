ATARI 2600+ PAC-MAN Edition jetzt erhältlich

Atari und Plaion Replai freuen sich, bekannt zu geben, dass die Atari 2600+ PAC-MAN Edition, eine brandneue Version der legendären Konsole, inspiriert von einer der bekanntesten Ikonen der Spielewelt, ab sofort erhältlich ist. Die Veröffentlichung am Freitag, den 31. Oktober 2025 vereint zwei Giganten der Videospielgeschichte rechtzeitig zu Halloween. Die perfekte Nacht, um PAC-MANs nie endende Geisterjagd zu feiern.

Die Atari 2600+ PAC-MAN Edition ist eine liebevoll neu interpretierte Version der Konsole, die für eine Generation das Spielen zuhause definiert hat. Nun in dem typischen PAC-MAN-Gelb gehalten und mit beleuchteten Charakter-Icons auf der Front ausgestattet, vereint diese Sammleredition authentisches Retro-Design mit modernen Funktionen wie HDMI-Ausgang, USB-C-Stromversorgung und mehreren Bildmodi (4:3 / 16:9). Jede Box enthält das PAC-MAN Double Feature-Modul, das Spielern zwei Möglichkeiten bietet, den Klassiker neu zu erleben, der alles ins Rollen brachte:

PAC-MAN 2600: Die ursprüngliche Heimkonsolen-Version, die Millionen mit PAC-MANs Labyrinth vertraut machte.

PAC-MAN 7800: Eine brandneue, Spielhallen-artige Version, originalgetreu für die moderne Ära nachgebildet.

Jede Konsole enthält ausserdem einen PAC-MAN CX-40+ Wireless Joystick (Gelb), eine Neuinterpretation von Ataris ikonischstem Controller.

"Die Atari 2600+ PAC-MAN Edition ist der Punkt, an dem Nostalgie auf neues Leben trifft. Indem wir zwei der beständigsten Ikonen der Spielewelt zusammenbringen, haben wir ein Stück Geschichte geschaffen, das nicht nur optisch überzeugt, es spielt sich auch grossartig. Es ist die perfekte Art, einfachen Spielspass in einer komplexen Welt neu zu entdecken."

Ben Jones, Commercial Director bei Plaion Replai

"Atari und PAC-MAN haben beide definiert, was Spielen bedeutet. Diese Veröffentlichung feiert dieses gemeinsame Erbe und die endlose Freude an der Jagd, die Generationen weiterhin inspiriert."

Wade Rosen, CEO von Atari