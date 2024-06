Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition vorgestellt

Atari und Digital Eclipse kündigen die "Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC an. Inhaber der "Atari 50: The Anniversary Collection" können auf die neuen Inhalte als Download zugreifen.

Die "Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition" erweitert die bereits bestehende Retrospektive "Atari 50: The Anniversary Collection" um zwei zusätzliche Zeitleisten und 39 Spiele. Die erste neue Zeitleiste, "Wider World of Atari", umfasst insgesamt 19 spielbare Titel und acht Videosegmente.

Sie beleuchtet diverse Aspekte der Atari-Geschichte und zeigt, wie Atari über die Jahrzehnte hinweg Entwickler und Fans beeinflusste. In typischer Digital Eclipse-Manier werden dabei neue Interviews, alte Werbespots und historische Artefakte präsentiert.

Die zweite neue Zeitleiste, die den ersten Konsolenkrieg thematisiert, umfasst 20 Spiele und sechs Videosegmente. Sie erzählt die Geschichte des ersten Konsolenkriegs in der Videospielindustrie zwischen dem Atari 2600 und Mattels Intellivision.

Die "Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition" erscheint am 25. Oktober für die eingangs erwähnten Plattformen.