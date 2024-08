Atari 7800+ angekündigt

Asteroids Deluxe - Schwebende Trümmer von explodierenden Asteroiden prallen an der Hülle deines Raumschiffs ab. Meteoriten aktivieren die Annäherungssensoren, während man dem sicheren Untergang entgegenschleudert. Schiesse dich mit deiner Photonenkanone durch ein riesiges Asteroidenfeld, um dein Schiff zu retten - und dein Leben!

Bentley Bear's Crystal Quest - Bentley Bear's Erzfeind, Berthilda die Hexe, hat sich gerächt und die Five Crystals of Life gestohlen, was die Welt ins Chaos stürzt! Du musst die verschiedenen Reiche durchqueren, um jeden der Kristalle zurückzuholen und deine Aufgabe zu erfüllen!