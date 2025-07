Neuer Trailer zu Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian

Publisher Koei-Tecmo und Entwickler Gust präsentieren einen neuen Trailer zu "Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Besagter Trailer zu "Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian" trägt nämlich den Namen "System Introduction". Er zeigt uns über vier Minuten lang die unterschiedlichen Facetten des kommenden Rollenspiels.

"Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian" bietet ein neues Abenteuer mit frischen Protagonisten und einer neuartigen Geschichte. Es ist zudem ein komplettes Offline-Spiel. Aufbauend auf den Erfahrungen der Atelier-Serie und simultan weiterentwickelt, laden uns die Entwickler dazu ein, sich auf eine weitere Geschichte von Resleriana zu freuen.

"Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian" erscheint am 26. September für PS4, PS5, Switch und den PC.