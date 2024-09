Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian vorgestellt

Publisher Koei-Tecmo und Entwickler Gust stellen "Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian" vor. Eienn ersten Teaser-Trailer gibt es ebenfalls zu sehen.

Hier werden wir fast eine Minute lang auf "Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian" eingestimmt. Der inhaltliche Fokus liegt dabei vor allem auf den unterschiedlichen Facetten der Spielwelt.

"Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian" bietet ein neues Abenteuer mit frischen Protagonisten und einer neuartigen Geschichte. Es ist zudem ein komplettes Offline-Spiel. Aufbauend auf den Erfahrungen der Atelier-Serie und simultan weiterentwickelt, laden uns die Entwickler dazu ein, sich auf eine weitere Geschichte von Resleriana zu freuen.

"Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian" ist für PS4, PS5, Switch und den PC in der Mache, aber momentan unterminiert.