Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian: Umfangreicher Trailer

Publisher Koei-Tecmo und Entwickler Gust versorgen uns mit einem ausführlichen Trailer zu "Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier bringt man uns knapp drei Minuten lang vor allem die Story von "Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian" näher. Die Charaktere und die Spielwelt bekommen wir dadurch aber natürlich auch näher vorgestellt. Dem Soundtrack können wir gleichzeitig ebenfalls lauschen.

Obwohl "Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian" bereits in diesem Monat veröffentlicht wird, bekamen wir bislang verhältnismässig wenig Material daraus zu sehen. Zuletzt hatte man im Juli einen Trailer zum Spielsystem veröffentlicht.

"Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian" erscheint am 26. September für PS4, PS5, Switch und den PC.