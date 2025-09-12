Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian: Umfangreiches Gameplay

Koei-Tecmo hat frische Gameplay-Impressionen aus "Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian" ins Netz gestellt. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier zeigt man uns über vier Minuten lang eine Kampfsequenz aus "Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian". Dabei lernen wir gleichzeitig aber auch die Spielwelt und die einzelnen Charaktere aus dem kommenden Rollenspiel näher kennen.

Bereits in der vergangenen Woche versorgte und Koei-Tecmo mit einem umfangreichen Trailer zu "Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian". darin lernten wir primär die Hintergrundgeschichte kennen. Unsere damalige News u dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian" erscheint am 26. September für PS4, PS5, Switch und den PC.