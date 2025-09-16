Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian: Neues Gameplayvideo

Koei-Tecmo hat frisches Gameplaymaterial aus "Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian" ins Netz gestellt. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich einige Sythesen aus "Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian" in bewegten Bildern gezeigt. Dabei wird ein relativ komplexes System innerhalb von knapp drei Minuten verständlich gemacht. Wer jedoch sämtliche Details dazu verstehen will, dürfte stundenlang damit beschäftigt sein.

Über mangelndes Material aus "Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian" können wir uns in den vergangenen Wochen ohnehin nicht beschweren. So bekamen wir auf diesem Weg etwa schon das Kampfsystem und die Hintergrundgeschichte näher vorgestellt.

"Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian" erscheint am 26. September für PS4, PS5, Switch und den PC.