Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian: Das Intro

Koei-Tecmo hat mittlerweile auch das Intro von "Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir fast zwei Minuten lang hauptsächlich auf die Story von "Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian" eingestimmt. Die Charaktere und die Spielwelt bekommen wir aber in diesem Kontext natürlich ebenfalls zu sehen. Insgesamt macht das Material Lust auf mehr, zumal der Release des Rollenspiels ja ohnehin nicht mehr weit entfernt ist.

Wer danach noch weitere Impressionen aus "Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian" sehen möchte, dem kann geholfen werden. So hat Koei-Tecmo etwa erst in der vergangenen Woche eine ausführliche Kampfsequenz daraus veröffentlicht. Unsere damalige News dazu findet ihr an dieser Stelle.

"Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian" erscheint am 26. September für PS4, PS5, Switch und den PC.