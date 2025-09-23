Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian: Frisches Gameplay

Koei-Tecmo hat weiteres Gameplaymaterial aus "Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian" ins Netz gestellt. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier widmet man sich nämlich fast vier Minuten lang dem Shop Management von "Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian". Die grundsätzliche Idee dahinter ist, dass man das dadurch erwirtschaftete Geld unter anderem in den Wiederaufbau der Stadt steckt und somit auch der spielerische Fortschritt langsam sichtbar wird.

Über zu wenig Material aus "Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian" können wir uns in den vergangenen Wochen sowieso nicht beschweren. So bekamen wir auf diesem Weg etwa schon das Kampfsystem, die Hintergrundgeschichte und die Synthesen näher vorgestellt.

"Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian" erscheint am 26. September für PS4, PS5, Switch und den PC.