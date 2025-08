November-Termin für das Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack

Publisher Koei-Tecmo und Entwickler Gust haben einen Erscheinungstermin für das "Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis November gedulden.

Konkret ist das "Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack" ab 13. November für PS4, PS5, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich. Ein ausführlicher Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Dieser stellt uns das Rollenspiel-Trio fast vier Minuten lang genauer vor.

Das "Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack" besteht aus "Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout DX", "Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy DX" und "Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key DX". Dazu gibt es exklusive Inhalte, wie etwa neue spielbare Charaktere oder Handlungsstränge.

Das "Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack" wurde im Juli angekündigt.