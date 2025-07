Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack enthüllt

Koei-Tecmo hat das "Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack" in Aussicht gestellt. Einen sehenswerten Teaser-Trailer dazu hatte man ebenfalls parat.

Hier wird uns das "Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack" über eine Minute lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei werden uns hauptsächlich Story-Sequenzen aus den enthaltenen Rollenspielen geboten.

Das "Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack" besteht aus "Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout DX", "Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy DX" und "Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key DX". Dazu kommen exklusive Inhalte, wie etwa neue spielbare Charaktere oder Handlungsstränge. Weitere Details wird es in einem Livestream am 4. August geben.

Das "Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS4, PS5, Switch, Switch 2 und den PC.