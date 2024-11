Atelier Yumia: Zweiter Trailer

Publisher Koei-Tecmo und Entwickler Gust versorgen uns mit dem zweiten offiziellen Trailer zu "Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns drei Minuten lang neue Einblicke in "Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land" geboten. Dabei widmet man sich unter anderem der Story und einzelnen Charakteren.

In "Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land" folgen wir den Abenteuern von Yumia Liessfeldt und ihren Gefährten. Diese machen sich auf den Weg, um die Geheimnisse hinter dem Alchemie-Tabu und dem Kataklysmus zu lüften, in dem der Kontinent Aladiss zerstört wurde. Aber mysteriöse Charaktere, die von Alchemie besessen sind, stellen sich Yumia in den Weg.

Um sich auf das Abenteuer vorzubereiten, werden wir das bekannte Synthese-System in einer neuen Form wiederentdecken. Mit der Manipulation von „Mana“ werden frische Gegenstände erschaffen, welche im Kampf oder bei der Erkundung helfen. Um mächtigere Gegenstände zu kreieren, wird die Kunst der „Resonanz-Synthese“ genutzt. Zutaten, die miteinander in Resonanz stehen, werden wir zum „Alchemiekern“ des Rezepts hinzufügen. Wie stark die Resonanz ist, hängt von der Qualität der ausgewählten Zutaten ab.

"Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land" erscheint am 21. März 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.