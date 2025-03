Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen... und die Demo

Entwickler Gust haz bekannt gegeben, dass am 16. März 2025 eine öffentliche Demo zum kommenden JRPG "Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land" erscheinen wird. Ausserdem wurde eine besondere Zusammenarbeit mit "Tales of Graces f Remastered", dem beliebten RPG von Bandai Namco Entertainment, angekündigt.

Die Erkundung des Aladissianischen Imperiums in "Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land" beginnt am 17. März 2025 mit der öffentlichen Demo. Vom Beginn des Prologs bis zum Start der Hauptquest "Erforschung der Ligneus-Region" stellt die Demo den Spielern Yumia, ihre Begleiter sowie das neue Synthese- und Kampfsystem vor. Zudem bietet sie einen ersten Blick auf die Erkundung der offenen Welt der Ligneus-Region, das Sammeln von Zutaten, den Bau einer eigenen Basis und vieles mehr. Der Spielfortschritt aus der Demo kann nach dem Kauf in die Vollversion übernommen werden. Zur Feier der Demo wurde auch ein Gameplay-Video veröffentlicht, das den Spielablauf mit Erkunden, Kämpfen, Synthese und Basisbau in den Mittelpunkt stellt.

"Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land" erscheint am 21. März 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC sowie erstmals in der Geschichte der Serie für Xbox Series X|S und Xbox One.