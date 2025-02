Eine Reise durch den Kontinent Aladiss in Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land

Koei Tecmo Europe und Entwickler Gust haben neue spannende Details zur Welt ihres kommenden JRPGs "Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land" veröffentlicht. Bevor sich Spieler gemeinsam mit Yumia auf eine abenteuerliche Reise über den Kontinent Aladiss begeben, können sie in einem brandneuen Trailer in die faszinierende Spielwelt eintauchen. Zudem gibt es eine neue Illustration des beliebten Künstlers Benitama, in der die wichtigsten Mitglieder des Aladiss-Forschungsteams vorgestellt werden.

In "Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land" übernehmt ihr die Rolle der Alchemistin Yumia Liessfeldt, die sich dem Aladiss-Forschungsteam anschliesst, um die Geheimnisse der Katastrophe zu entschlüsseln, die den einst blühenden Kontinent Aladiss zerstörte. Angeführt von Erhard und dem Orden von Eustella, setzt sich das Forschungsteam aus Wissenschaftlern, Abenteurern und Söldnern zusammen, die das gefallene Land erkunden. Gemeinsam reisen Yumia und ihre Freunde durch drei einzigartige Regionen des Kontinents, um die verborgenen Geheimnisse des einst mächtigen Aladissianischen Imperiums zu lüften.

"Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land" erscheint am 21. März 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC sowie – erstmals in der Geschichte der Reihe – für Xbox Series X|S und Xbox One.