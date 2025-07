Kostenlose Tekken-Inhalte für Atelier Yumia

Koei Tecmo und Entwickler Gust, in Zusammenarbeit mit Bandai Namco, gaben bekannt, dass die Kollaborationsinhalte der "TEKKEN"-Serie ab sofort kostenlos in "Atelier Yumia: The Alchemist der Erinnerungen und das verträumte Land" verfügbar sind. Zusätzlich fügte ein neues Update weitere Inhalte zum Alchemie-JRPG hinzu, wie neue Kostüme, Rezepte und Baupläne.

Koei Tecmo und Entwickler Gust bringen die Action der "TEKKEN"-Reihe, eines beliebten 3D-Kampffranchises von Bandai Namco Entertainment, in ihr JRPG" "Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land". Ihr könnt die Collaboration-Items kostenlos herunterladen, die besondere Quests, ein von Reina aus der "TEKKEN"-Serie inspiriertes Kostüm sowie ein Accessoire und zwei Finishing Moves für Yumia enthalten, mit denen sie ihre Gegner im "TEKKEN"-Stil besiegen kann.

Ausserdem bringt das aktuelle Update das neue Kostüm-Set "Fantasy Academy" für alle Charaktere* sowie das Erweiterungspack "The Art of Aladiss" mit neuen Rezepten und Blaupausen ins Spiel. Diese Packs können auch separat erworben werden, während Spieler mit dem Season Pass ohne zusätzliche Kosten darauf zugreifen können.

In "Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land" erlebt man die Abenteuer der Alchemistin Yumia Liessfeldt und ihrer Gefährten. Sie versuchen, die Wahrheit hinter dem Fall des Aladissianischen Imperiums, das einst von Alchemie erfüllt war, und die Erinnerungen an eine verlorene Geschichte ans Licht zu bringen. Yumias Suche führt sie über einen zerstörten Kontinent, und trotz der Ungewissheit, die die Konfrontation mit ihrer Vergangenheit mit sich bringt, muss sie sich ihren eigenen Weg bahnen, um die Geheimnisse hinter dem Kataklysmus, der Aladiss zerstört hat, zu entschlüsseln.

"Atelier Yumia: The Alchemist der Erinnerungen und das verträumte Land" ist erhältlich für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X|S und Xbox One.