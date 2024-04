Athenian Rhapsody angekündigt

Publisher Top Hat Studios und Entwickler Nico Papalia stellen uns "Athenian Rhapsody" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC vor. Bewegte Bilder dazu gibt es in Form eines Trailers auch zu sehen.

Bei "Athenian Rhapsody" handelt es sich um ein humorvolles Action-Rollenspiel, das in der alternativen Realität von Athen spielt. Wir erschaffen darin unsere eigene Geschichte in dieser Welt, welche sich basierend auf unseren Entscheidungen entfaltet. Das Spiel bietet eine Mischung aus rundenbasierten Rollenspielkämpfen und Echtzeitinteraktionen, bei denen wir entweder kämpfen oder uns mit unseren Gegnern durch verschiedene seltsame und lustige Interaktionen anfreunden kannst. Klingt also nach einem kurzweiligen und unterhaltsamen Konzept, oder?

"Athenian Rhapsody" erscheint am 14. Mai für die eingangs erwähnten Plattformen.