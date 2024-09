Atlas Fallen: Update verfügbar

Focus Entertainment gibt bekannt, dass Patch 1.005.300 für "Atlas Fallen" erschienen. Wir erfahren gleichzeitig auhc, was sich damit ändert bzw. verbessert.

Demnach nimmt Patch 1.005.300 für "Atlas Fallen" einige Optimierungen am Balancing vor. Die Stabilität sollte auch verbessert sein. An die Beseitigung von Bugs wurde natürlich ebenfalls gedacht. Wer sich für sämtliche Details interessiert, wird in den englischen Patchnotes fündig.

"Atlas Fallen" entführt uns auf eine epische und actiongeladene Reise durch eine weitläufige, von Sand bedeckte Welt. Wir übernehmen darin Kontrolle über den Helden, der sich gegen den tyrannischen Sonnengott Thelos erhebt und stellen sich den Wraiths - furchterregende göttliche Kreaturen, die das Land heimsuchen.

"Atlas Fallen" ist seit 10. August 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.