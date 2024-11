Atomfall erscheint März 2025

Rebellion kündigte heute an, dass "Atomfall" am 27. März 2025 erscheint. Der neue Trailer zeigt die Folk-Horror-Einflüsse des Spiels zu einem eigens für diesen Trailer komponierten Folk-Song mit unheimlicher Stimmung. Der Trailer bietet ausserdem einen faszinierenden Einblick in den Schauplatz des Spiels, die Casterfell Woods, und zeigt einen brennenden Scheiterhaufen, einen beunruhigenden Wicker Man, zahlreiche gefallene Körper und eine klingelnde Telefonzelle, deren Anruf beantwortet werden muss...

"Atomfall" spielt nach einer Nuklearkatastrophe. Spieler müssen herausfinden, was im Kernkraftwerk Windscale passiert ist. Um das Rätsel zu lösen, müssen sie sich durch Militärlager bewegen, verlassene Bunker unter der Erde durchforsten und ihr Leben in heidnischen Ruinen riskieren. Im Mittelpunkt des dunklen Geheimnisses stehen exzentrische Charaktere und kryptische Organisationen, die in der Quarantänezone leben. Diese Personen sind seit Jahren von der Aussenwelt abgeschnitten und sich selbst überlassen, was Spuren hinterlassen hat. Aber Vorsicht, sie sind nicht alle freundlich gesinnt und Spieler müssen eine Reihe von Fern- und Nahkampfwaffen beherrschen, wenn sie überleben wollen!