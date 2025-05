Bekommt Atomfall einen Nachfolger?

Es könnte sein, dass wir uns eines Tages auch über einen Nachfolger von "Atomfall" freuen dürfen. Zumindest gibt es jetzt erste positive Anzeichen für ein entsprechendes Projekt.

So erklärte Jason Kingsley, Kopf von Rebellion, nun in einem Interview, dass "Atomfall" quasi vom ersten Tag an profitabel gewesen sei. Gespräche über einen Nachfolger hätten deshalb bereits begonnen. Deren Ausgang ist natürlich noch ungewiss, aber an und für sich klingt das schonmal ganz gut.

Bei "Atomfall" handelt es sich um ein Survival-Action-Spiel, das von Ereignissen aus dem echten Leben inspiriert ist und fünf Jahre nach der Nuklearkatastrophe von Windscale in Nordengland spielt. Wir erkunden darin eine fiktive Quarantänezone und plündern, basteln, handeln, kämpfen und reden uns unseren Weg durch eine britische Landschaft, die voll von skurrilen Charakteren, Mystik, Kulten und abtrünnigen Regierungsbehörden ist.

"Atomfall" erschien am 27. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.