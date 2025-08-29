Atomfall: Nächste Story-Erweiterung vorgestellt

Rebellion Developments hat die nächste Story-Erweiterung für "Atomfall" in Aussicht gestellt. Einen Releasetermin dafür nennt man auch.

Demnach wird "The Red Strain", so der Name der kommenden Story-Erweiterung für "Atomfall" ab 16. September erhältlich sein. Ein Teaser stimmt uns jetzt schonmal 35 Sekunden lang mit bewegten Bildern darauf ein.

Die Erweiterung wird inhaltlich einen bisher streng geheimen neuen Schauplatz und jede Menge Geheimnisse, die es zu lüften gilt, bieten. Weitere Informationen darüber, was uns darin genau erwartet, werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Bereits am 3. Juni war mit "Wicked Isle" eine Story-Erweiterung für "Atomfall" veröffentlicht worden. Im Monat davor hatte sich Rebellion Developments bezüglich eines echten Nachfolgers positiv geäussert.

"Atomfall" erschien am 27. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.