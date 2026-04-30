Atomfall wird als TV-Serie umgesetzt

Die britische TV-Produktionsfirma Two Brothers Pictures hat eine TV-Adaption von Atomfall angekündigt. Das postapokalyptische Survival-Action-Game von Entwickler und Publisher Rebellion wurde kürzlich bei den BAFTA Game Awards als "Bestes Britisches Game" ausgezeichnet. Die Serie entsteht als Koproduktion von Two Brothers und Rebellion.

Das von der realen Windscale-Katastrophe von 1957 inspirierte und auf einer Originalidee von Rebellion-CEO Jason Kingsley CBE basierende Atomfall, bietet eine unverwechselbar britische Interpretation der Postapokalypse. Das Abenteuer ist angesiedelt in einer einzigen Quarantänezone im Lake District – einem abgeschotteten, militarisierten Gebiet, das nach dem nuklearen Zwischenfall errichtet wurde. Während die Aussenwelt scheinbar unbeeinflusst blieb, gehen innerhalb der Zone merkwürdige Dinge vor sich.

Die Hauptfigur des Spiels wacht innerhalb dieser Quarantänezone, hat jedoch keinerlei Erinnerung daran, wie sie dorthin gelangt ist. Auf der Suche nach einem Ausweg gerät sie in ein Geflecht konkurrierender Fraktionen und trifft auf eine Vielzahl verschrobener Charaktere, die alle ihre ganz eigenen Ziele verfolgen. Inspiriert von klassischer britischer Sci-Fi und gespickt mit Folk-Horror-Elementen verbindet Atomfall nukleare Paranoia mit antiker Mythologie.

Seit seiner Veröffentlichung haben weltweit mehr als 3,7 Millionen Spieler:innen die Welt von Atomfall erkundet. Zudem wurde das Spiel bei den BAFTA Games Awards 2026 als „Bestes Britisches Game“ ausgezeichnet. Die TV-Adaption wird die Mythologie der Vorlage erweitern und dabei Tonalität, Themen und seine britischen Wurzeln beibehalten.

"Atomfall hat ein so einzigartiges britisches Flair und Setting, und es war eine grosse Freude, das Projekt gemeinsam mit dem Rebellion-Team zu entwickeln – insbesondere als zwei Brüder, die mit einem anderen Brüderpaar (Jason Kingsley CBE und Chris Kingsley CBE, Mitgründer von Rebellion). Es ist unglaublich spannend, diese seltsame und verstörende Geschichte für das Fernsehen weiter auszubauen.“

Harry und Jack Williams von Two Brothers Pictures, die bei dem Projekt als Autoren und Executive Producer fungieren

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Two Brothers, um die Welt von Atomfall ins Fernsehen zu bringen. Harry und Jack haben eine grosse Begeisterung für das Spiel gezeigt und sogar über ihre persönlichen Enden gesprochen, die sie in ihren Durchläufen erlebt haben. „Es ist immer aufregend, mit Menschen zu arbeiten, die die gleiche Leidenschaft für grossartige Geschichten teilen – wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft eine Serie hervorbringen wird, die sowohl Fans des Spiels als auch ein breites Publikum begeistern wird.“

Jason Kingsley CBE, CEO und Creative Director, und Chris Kingsley CBE, Mitgründer und CTO von Rebellion

Die Serie wird von den Emmy- und Golden-Globe-prämierten Autoren und Produzenten Harry und Jack Williams (Fleabag, The Assassin, The Missing, Baptiste, The Tourist) geschrieben. Zusammen mit Alex Mercer (The Assassin, Maya, The Tourist, Doctor Who) leitet das Brüderpaar zudem die Produktion. Für Rebellion übernehmen Jason und Chris Kingsley (Sniper Elite 1-5, Zombie Army 1-4, Dredd, Schools Out Forever, Rogue Trooper) sowie Ben Smith (Schools Out Forever, Rogue Trooper) die Rolle als Executive Producers.