Atomic Owl auch für Konsole

EastAsiaSoft kündigt Konsolenumsetzungen von "Atomic Owl" an. Diese werden im Mai erscheinen.

So wird "Atomic Owl" ab 20. Mai auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch erhältlich sein. Ob irgendwann auch noch eine native Switch-2-Version folgt, ist bisher klar. Zudem wurde nichts zu eventuellen technischen oder inhaltlichen Unterschieden zwischen den einzelnen Versionen gesagt.

Schon jetzt werden wir mit einem Trailer auf die Konsolenfassungen von "Atomic Owl" eingestimmt. Dieser bietet hauptschlich flotte Gameplaysequenzen und der Soundtrack passt ebenfalls wunderbar dazu.

"Atomic Owl" erschien bereits am 31. Juli 2025 für den PC.