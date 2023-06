Autobahn Polizei Simulator 3: Off-Road DLC

Aerosoft und Entwickler Z-Software kündigten im Rahmen der NextSim 23 einen neuen DLC für den Autobahn Polizei Simulator 3 an.

Im "Autobahn Polizei Simulator 3" schlüpft ihr in die Rolle eines Polizeirekruten, der nach längerer Auszeit wieder in den Einsatz zurückkehrt. Dabei könnt ihr nicht nur den Alltag eines Autobahnpolizisten erleben, sondern auch in den Rängen aufsteigen, um neue Einsätze und Fähigkeiten freizuschalten.

Auch mit dem neuen Polizeifahrzeug geht es wortwörtlich „off-road“: es wurde speziell für die Navigation im Gelände entwickelt und kommt bei neuen erweiterten Verfolgungsjagden zum Einsatz.

Zusätzlich wird es für alle Spieler ein Gratis-Content-Update mit Welterweiterung geben, sodass der neue Off-Road-Bereich für jeden zugänglich ist.

Features