Autopsy Simulator auch für Konsole

Team17 und Woodland Games kündigen Konsolenumsetzungen von "Autopsy Simulator" an. Auf den Release müssen wir auch gar nicht mehr lange warten.

So erscheint "Autopsy Simulator" am 3. April auch für PS5 und Xbox Series X. Ein Trailer stellt uns die Portierungen gleichzeitig über eine Minute lang in bewegten Bildern vor und zeigt, was davon zu erwarten ist.

Bei "Autopsy Simulator" handelt es sich um ein Horror-Simulationsspiel, in dem wir die Rolle des Pathologen Jack übernehmen. Während der Autopsie einer unbekannten Frau entdeckt Jack darin den Verlobungsring seiner verschwundenen Frau Kate, was ihn anschliessend in ein dunkles Geheimnis verstrickt.

"Autopsy Simulator" erschien bereits am 6. Juni 2024 für den PC.