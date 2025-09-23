Avatar: Frontiers of Pandora - Neue Erweiterung

Ubisoft kündigte heute "From the Ashes" an, eine Erweiterung zu "Avatar: Frontiers of Pandora". Der DLC wird am 19. Dezember verfügbar sein. Sie lädt euch ein, in einen Abschnitt der Westlichen Grenze zurückzukehren, der den Kinglor-Wald und ein brandneues Gebiet umfasst – in einer packenden neuen Geschichte von Rache und Überleben. Die Erweiterung wird am selben Tag wie der Kinostart von "Avatar: Fire and Ash" veröffentlicht und erweitert das Abenteuer für alle Avatar-Fans.

Entwickelt von Massive Entertainment – einem Ubisoft-Studio, in Zusammenarbeit mit Lightstorm Entertainment und Disney, begleitet „From the Ashes“ die Spieler auf der Reise von So’lek, einem kampferprobten Na’vi-Krieger aus dem Trr’ong-Clan. Von der RDA und ihren neuen Verbündeten – dem rücksichtslosen Asche-Clan – überfallen und dem Tod überlassen, erwacht So’lek in einer Welt in Flammen, und seine Sarentu-Familie ist zerstreut. Getrieben von Trauer und Rache macht er sich auf den Weg, um seine Liebsten wiederzufinden und zu beschützen.

"Mit ‚From the Ashes‘ wollten wir die Grenzen dessen erweitern, was Spielerinnen und Spieler auf Pandora erleben können. Diese Erweiterung bietet eine düstere, persönlichere Geschichte, eine verbesserte Immersion durch sowohl First- als auch Third-Person-Gameplay und intensive neue Kampfmechaniken, die die emotionalen und taktischen Einsätze vertiefen. Wir wollten den Fans eine spannende neue Perspektive auf das Westliche Grenzgebiet bieten, mit tieferer Erzählweise und intensiverem Gameplay."

Omar Bouali, Creative Director bei Massive Entertainment

"Unsere Partnerschaft mit Massive Entertainment hat es uns ermöglicht, dieses Universum auf mutige neue Weise mit Avatar: Frontiers of Pandora zu erweitern. Diese neue Erweiterung, ‚From the Ashes‘, wird am selben Tag wie der Kinostart von Avatar: Fire and Ash veröffentlicht – ein Film, der dunklere Ecken von Pandora erforscht und den furchterregenden Asche-Clan einführt. Wir sind gleichermassen gespannt, dass Avatar-Fans unentdeckte Geschichten durch neue interaktive Abenteuer erleben können."

Joshua Izzo, Executive Vice-President of Franchise Development bei Lightstorm Entertainment

"Wir können es kaum erwarten, dass die Fans dieses neue Kapitel in Avatar: Frontiers of Pandora erleben. 'From the Ashes' setzt die Reise des Na'vi-Widerstandskämpfers So'lek fort und zeigt, wie Disney & Pixar Games mit unseren Partnern zusammenarbeitet, um einzigartige Geschichten zu entwickeln, die in den Welten verwurzelt sind, die sie lieben."

Luigi Priore, VP, GM, Disney & Pixar Games