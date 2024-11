Erweiterung für Avatar: Frontiers of Pandora leicht verschoben

Eigentlich sollte die "Secret of the Spires"-Erweiterung für "Avatar: Frontiers of Pandora" heute erscheinen. Aber daraus wird leider nichts, wie Massive Entertainment jetzt bekanntgeben musste.

Demnach ist der "Secret of the Spires"-DLC für "Avatar: Frontiers of Pandora" erst ab übermorgen erhältlich. Grund für die Verzögerung ist, dass man quasi in allerletzter Minute noch auf einen schwerwiegenden Fehler gestossen ist, was dann eben zur minimalen Verschiebung führte.

Nach den Ereignissen des ersten Avatar-Films begibst du dich in "Avatar: Frontiers of Pandora" auf eine Reise über die Westgrenze und schliesst dich anderen Na'vi-Stämmen an, um Pandora vor den gewaltigen Streitkräften der RDA zu schützen. Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Disney und James Camerons Produktionsfirma Lightstorm Entertainment entwickelt und ist ein Action-Adventure aus der Egoperspektive mit einer offenen Spielwelt.

"Avatar: Frontiers of Pandora" ist seit 7. Dezember 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.