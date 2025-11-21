Avatar: Frontiers of Pandora: Kommentiertes Gameplay aus der "From the Ashes"-Erweiterung

Ubisoft hat kommentiertes Gameplay aus der am 19. Dezember erscheinenden "From the Ashes"-Erweiterung für "Avatar: Frontiers of Pandora" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über sechs Minuten lang gezeigt, was spielerisch von der "From the Ashes"-Erweiterung für "Avatar: Frontiers of Pandora" zu erwarten ist. Der inhaltliche Fokus liegt dabei auf dem Kampfsystem und das Material stammt aus der PC-Version. Erklärende Kommentare von Creative Director Omar Bouali runden alles gelungen ab.

Einen Gameplay-Teaser zur "From the Ashes"-Erweiterung für "Avatar: Frontiers of Pandora" hatte Ubisoft bereits Ende Oktober veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Avatar: Frontiers of Pandora" ist seit 7. Dezember 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.