Avatar: Frontiers of Pandora: Launchtrailer zur "From the Ashes"-Erweiterung

Ubisoft hat bereits den Launchtrailer zur kommenden "From the Ashes"-Erweiterung für "Avatar: Frontiers of Pandora" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir fast zwei Minuten lang auf die "From the Ashes"-Erweiterung für "Avatar: Frontiers of Pandora" eingestimmt. Darin bekommen wir fast zwei Minuten lang eine atmosphärische Mischung aus Zwischensequenzen und Gameplay geboten, die ordentlich Lust auf mehr macht.

Bereits im November hatte Ubisoft kommentiertes Gameplay aus der "From the Ashes"-Erweiterung für "Avatar: Frontiers of Pandora" veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

Die "From the Ashes"-Erweiterung für "Avatar: Frontiers of Pandora" erscheint am 19. Dezember.