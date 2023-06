Neues Material zu Avatars: Frontiers of Pandora

Gleich zu Beginn der Ubisoft-Forward-Präsentation gab es frisches Material zu "Avatars: Frontiers of Pandora" zu sehen. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Worte von Kames Cameron erklären dann auch einige konzeptionelle Details. So ist "Avatars: Frontiers of Pandora" simultan zu den beiden Filmen angesiedelt und konzeptionell ein Open-World-Titel. Die gezeigten Gameplayszenen versprechen zudem ein abwechslungsreichen Titel, in dem es niemals langweilig werden dürfte und der nicht nur die Fans der Filme abholt.

Und die beste Nachricht kommt dann zum Schluss, nämlich ein konkreter Releasetermin. "Avatars: Frontiers of Pandora" erscheint demnach am 7. Dezember für PS5, Xbox Series X und den PC.