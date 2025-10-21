Avatar: Frontiers of Pandora: Frischer Trailer

Ubisoft hat einen neuen Trailer zu "Avatar: Frontiers of Pandora" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier stellt man uns nämlich genau 30 Sekunden lang das kommende Third-Person Update für "Avatar: Frontiers of Pandora" in bewegten Bildern vor. Dieses ist ab 5. Dezember kostenlos verfügbar und wird unter anderem noch einen New-Game-Plus-Modus ergänzen.

Ebenfalls im Dezember erscheint auch die "From the Ashes"-Erweiterung für "Avatar: Frontiers of Pandora". Sie wurde bereits im September enthüllt und unsere News dazu gibt es an dieser Stelle.

"Avatar: Frontiers of Pandora" ist seit 7. Dezember 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.