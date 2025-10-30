Avatar: Frontiers of Pandora: Gameplay-Teaser zur "From the Ashes"-Erweiterung

Ubisoft hat einen Gameplay-Teaser zur "From the Ashes"-Erweiterung für "Avatar: Frontiers of Pandora" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird fast eine Minute lang gezeigt, was spielerisch und inhaltlich von der "From the Ashes"-Erweiterung für "Avatar: Frontiers of Pandora" zu erwarten. Dabei wird etwa in flotten Sequenzen das Gameplay-Grundgerüst erklärt und kleinere Story-Schnipsel gibt es auch zu sehen. Selbst in Angriff nehmen können wir den DLC bekanntlich am 19. Dezember.

Schon zwei Wochen vorher, also am 5. Dezember, wird das kostenlose Third-Person-Update für "Avatar: Frontiers of Pandora" veröffentlicht. Nachdem Ubisoft einen ausführlichen Trailer dazu präsentierte, haben wir an dieser Stelle darüber berichtet.

"Avatar: Frontiers of Pandora" ist seit 7. Dezember 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.