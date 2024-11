Avatar: Frontiers of Pandora ist jetzt PS5 Pro Enhanced

Auch "Avatar: Frontiers of Pandora" kann ab jetzt von den technischen Vorzügen der PlayStation 5 Pro profitieren. Ein entsprechendes Update ist nämlich mittlerweile verfügbar.

Besagtes Update für "Avatar: Frontiers of Pandora" sorgt konkret dafür, dass der Titel auf der PlayStation 5 Pro im Qualitätsmodus mit 60 Bildern pro Sekunde läuft. Ausserdem wird dadurch die interne Auflösung erhöht. Die PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) wird nun ebenfalls unterstützt.

Nach den Ereignissen des ersten Avatar-Films begibst du dich in "Avatar: Frontiers of Pandora" auf eine Reise über die Westgrenze und schliesst dich anderen Na'vi-Stämmen an, um Pandora vor den gewaltigen Streitkräften der RDA zu schützen. Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Disney und James Camerons Produktionsfirma Lightstorm Entertainment entwickelt und ist ein Action-Adventure aus der Egoperspektive mit einer offenen Spielwelt.

"Avatar: Frontiers of Pandora" ist seit 7. Dezember 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.