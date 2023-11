Ubisoft hat einen Season Pass für "Avatar: Frontiers of Pandora" angekündigt. Einen Trailer dazu bekommen wir auch gezeigt.

Besagter Season Pass für "Avatar: Frontiers of Pandora" ergänzt zwei Story-Packs. So ist im Sommer 2024 "The Sky Breaker" verfügbar und im Herbst 2024 folgt dann "Secrets of the Spires". Simultan zum Launch ist bereits die Bonus Quest "Familar Echoes" am Start.

Nach den Events des ersten Avatar-Films begibst du dich in "Avatar: Frontiers of Pandora" auf eine Reise über die Westgrenze und schliesst dich anderen Na'vi-Stämmen an, um Pandora vor den gewaltigen Streitkräften der RDA zu schützen. Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Disney und James Camerons Produktionsfirma Lightstorm Entertainment entwickelt und ist ein Action-Adventure aus der Egoperspektive mit einer offenen Spielwelt.

"Avatar: Frontiers of Pandora" erscheint am 7. Dezember für PS5, Xbox Series X und den PC.