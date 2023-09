Story-Trailer zu Avatar: Frontiers of Pandora

Während des gestrigen State of Play zeigte Ubisoft auch einen neuen Trailer zu "Avatar: Frontiers of Pandora". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier bringt uns Ubisoft nämlich knapp zweieinhalb Minuten lang die Story von "Avatar: Frontiers of Pandora" näher. Dabei werden teilweise imposante Sequenzen geboten und wir bekommen gleichzeitig auch einen ungefähren Eindruck, was wir spielerisch von dem Titel erwarten können.

Nach den Events des ersten Avatar-Films begibst du dich in "Avatar: Frontiers of Pandora" auf eine Reise über die Westgrenze und schliesst dich anderen Na'vi-Stämmen an, um Pandora vor den gewaltigen Streitkräften der RDA zu schützen. Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Disney und James Camerons Produktionsfirma Lightstorm Entertainment entwickelt und ist ein Action-Adventure aus der Egoperspektive mit einer offenen Spielwelt.

"Avatar: Frontiers of Pandora" erscheint am 7. Dezember für PS5, Xbox Series X und den PC.